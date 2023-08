Zoenen met collega's, een Golden Globe, vals op het Songfestival en een totaal nieuw gezicht: Madonna is 65!

met fotoreeksMadonna blaast vandaag 65 kaarsjes uit. Naast haar vele hits waren haar looks ook altijd onderwerp van gesprek. In haar carrière, die inmiddels vijf decennia telt, behaalde enkele outfits een iconische status. Maar de afgelopen jaren haalde ze ook regelmatig de headlines vanwege haar vele bezoekjes aan de plastisch chirurg.

In het begin van de jaren 80 brak Madonna door met hits als Holiday, Like a virgin en Material girl. Allemaal nummers die nu nog regelmatig op de Nederlandse radio te horen zijn. Overigens behaalden deze allemaal niet de hoogste positie in de Nederlandse Top 40. Haar eerste nummer 1-hit was Into the groove in de zomer van 1985.

Volledig scherm Madonna – Like a Virgin. © PR

Madonna transformeerde al vroeg in haar carrière tot stijlicoon. In 1984 kreeg ze tijdens MTV Video Music Awards de spotlights op haar gericht met deze witte jurk met Boy Toy-riem. Een schot in de roos, want met een beetje googelen is te zien dat deze outfit nog steeds te koop is.

Volledig scherm Madonna en haar Boy Toy-riem. © Getty Images

Een van de bekendste optredens van Madonna vond plaats in 1990 op de MTV Video Music Awards. De Queen of pop en de dansers traden aan in Marie Anotionette-kledingstijl uit de 18de eeuw. Het sloot helemaal aan bij wat er gebeurde in de LGBTQIA+-dansclubs in New York in die jaren. Zo groeide Madonna ook uit tot een gay-icoon.

Volledig scherm Madonna tijdens de MTV Video Music Awards in 1990. © Getty Images

De outfit die ook onlosmakelijk met Madonna is verbonden is de punt-bh. De bustier is een ontwerp van Jean-Paul Gaultier. Hij maakte de bh voor Madonna’s Blond Ambition Tour, waarmee de Queen of Pop in 1990 over de wereld trok. Ook tijdens haar optreden in De Kuip in Rotterdam had ze hem aan.

Volledig scherm Madonna en de punt-bh in Rotterdam. © Redferns

Naast zangeres was Madonna ook filmster. Ze won zelfs een Golden Globe als beste actrice voor haar rol als Eva Péron in de verfilming van Evita. Aan begin van de film is Madonna zingend te horen met de klassieker Don't cry for me Argentina.

Volledig scherm Madonna in de film Evita 1997 © AFP

De jongere generatie leek Madonna even in te halen. Britney Spears en Christina Aguilera waren de grote sterren aan het begin van het millennium. Maar de Queen of Pop werd niet bang van de twee en omarmde ze zelfs. In 2003 deed ze daar op het podium nog een schepje bovenop.

Volledig scherm Britney Spears en Christina Aguilera kregen in 2003 op de MTV Video Music Awards een flinke pakkerd van Madonna. © ANP / AFP

Een paar jaar later vond Madonna zich weer helemaal opnieuw uit. Met Hung up scoorde ze een van haar grootste hits, waarvoor ze een sample van Gimme, Gimme, Gimme van ABBA gebruikte. In een simpele bodysuit veroverde ze wederom de wereld.

Volledig scherm Madonna doet live op de Grammy Awards in 2006 Hung up. © WireImage

De afgelopen jaren is Madonna wat minder succesvol met haar optredens. De kijkers van het Eurovisie Songfestival verslikten zich in 2019 in de borrelnootjes en de zoete witte wijn doordat de popdiva met een ooglapje optrad en door haar zangkunsten, waar - volgens Emma Wortelboer bij de puntentelling - ‘godzijdank nog autotune’ voor was.

Volledig scherm Madonna op het Songfestival in Tel Aviv. © Getty Images

En de laatste jaren weet Madonna ook de plastisch chirurg veelvuldig te vinden. Zelf geeft ze aan dat haar gezicht een kunstwerk is, maar daar zijn de meningen online over verdeeld. Op TikTok en Instagram kan iedereen in ieder geval volledig meeleven met haar transformatie.

Volledig scherm Madonna en een transformatie. © Instagram Madonna

En zo ziet Madonna er vandaag uit!

Volledig scherm Madonna op Instagram. © Instagram Madonna

