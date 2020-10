Zo werd ‘Eveline’ ontmaskerd die naaktfoto’s verspreide van bekende Vlamingen: ‘Ik kick op mooie mannen’

Hij wilde naar eigen zeggen geen Bekende Vlamingen chanteren. Het was hem ook nooit om geld te doen. ,,Het ging mij enkel om de seksuele opwinding. Ik kick op mooie mannen.” Dat verklaarde de opgepakte man die zich wekenlang vanachter zijn computer uitgaf voor stoeipoes Eveline. De man bleef lang onder de radar maar is nu ontmaskerd door de Computer Crime Unit van de Belgische politie. ,,De onderzoekers weten naar welke digitale sporen ze moeten zoeken.”

,,Ik ben een gigantisch kalf geweest.” Dat zei Peter Van de Veire halverwege vorige maand in zijn ochtendshow op radiozender MNM als eerste reactie op zijn gelekte naaktfoto’s. Hij had zich thuis voor zijn computer laten filmen in expliciete poses op vraag van een zekere Eveline. Plots waren zijn naaktbeelden overal.

Van de Veire was niet het enige slachtoffer. Ook VTM- en Qmusic-gezicht Sean Dhondt en zanger Stan Van Samang moesten thuis uitleggen dat ze zich letterlijk de kleren van het lijf hadden laten vragen door Eveline. De eerste contacten gebeurden via Instagram, waar inloggen kan via een Facebookaccount of een (vals) e-mailadres. De pikantere gesprekken werden gevoerd via de chatapp Kik, waar een vals e-mailaccount volstaat voor registratie.

Foto's te koop aangeboden

Van Samang diende een klacht in toen zowat half België al ongevraagd zijn blootfoto’s toegestuurd had gekregen. Zijn advocaten waren het zeker: de dader wilde munt slaan uit de expliciete beelden. Want de satirische website ’tScheldt publiceerde een e-mail waaruit bleek dat de beelden van Dhondt en Van Samang op 4 september te koop waren aangeboden. ,,Gekregen van een vriendin die in de seksindustrie werkt”, klonk het.

Quote Volgens onze informatie gaat het om een man die naar eigen zeggen worstelt met een identi­teits­cri­sis. Hij kickt op mooie mannen

Goed een maand later blijkt ‘Eveline’ opgepakt. Het gaat volgens het parket van Brussel ‘om een jonge man die de feiten erkent’. Zijn advocaat Jan Donkers wilde woensdag geen commentaar geven. Volgens onze informatie gaat het om een man die naar eigen zeggen worstelt met een identiteitscrisis. Hij valt op mannen en zou veel meer heren dan de drie bekende Vlamingen uit de kleren hebben proberen te krijgen. Maar volgens zijn verklaring aan de politie is hij nooit uit geweest op hun geld, alles zou om lust hebben gedraaid. ‘Ik kick gewoon op mooie mannen.’

Volgens bronnen dicht bij het onderzoek is de man geen onbekende voor de politie. Hij zou zich eerder al op het internet hebben uitgegeven voor iemand anders — catfishing, zoals dat heet. Zijn advocaat wil dat bevestigen noch ontkennen.

Superverspreider

Samen met de hoofdverdachte pakten de speurders een tweede jonge man op. Ook hij bekent de feiten. Deze man zou verantwoordelijk zijn voor de snelle verspreiding van de beelden. De eerste man zou de naaktbeelden van de bekende Vlamingen enkel aan deze persoon hebben doorgespeeld. Het zou dus de schuld van de tweede verdachte zijn dat de blootfoto’s en -video’s van de drie slachtoffers intussen bij ontelbare Belgen beland zijn.

De superverspreider mocht volgens het Brusselse parket na ondervraging terug naar huis, weliswaar onder strikte voorwaarden. De eerste man zit in de cel en verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die zal beslissen of hij aangehouden blijft.

Quote De onderzoe­kers weten naar welke digitale sporen ze moeten zoeken. Vergelijk het met een vingeraf­druk op een whiskyglas bij een misdaad, maar dan digitaal. Zo zijn ze beetje bij beetje bij de oplossing gekomen. Sarah Frederickx, Woordvoerster federale politie

Denis Goeman van het Brusselse parket steekt de pluimen voor de snelle doorbraak op de hoed van de Computer Crime Unit van de federale politie. Woordvoerder Sarah Frederickx bevestigt: ,,De Regional Computer Crime Unit heeft inderdaad de losse eindjes gevonden. Zij hebben Eveline ontmaskerd.”

De politiewoordvoerder vergelijkt het gespecialiseerde onderzoek met een ouderwets buurtonderzoek, waarbij de speurders op de plaats van de misdaad aanbellen bij buren om zo dichter bij de oplossing te komen. ,,Met dien verstande dat het in dit dossier ging om digitale adressen. De onderzoekers hebben zich onder andere bevraagd op internetplatformen en de resultaten daarvan met hun technische knowhow geïnterpreteerd. Zij weten naar welke digitale sporen ze moeten zoeken. Vergelijk het met een vingerafdruk op een whiskyglas bij een misdaad, maar dan digitaal. Zo zijn ze beetje bij beetje bij de oplossing gekomen.”

Quote De tweede verdachte die werd opgepakt — de ‘superver­sprei­der', die zorgde dat de beelden bij half België belandden — bekende ook. Hij werd vrijgela­ten onder voorwaar­den

Nog slachtoffers?

Frederickx vindt dat deze doorbraak aantoont dat het belangrijk is om naar de politie te stappen. “Speurders sluiten niet uit dat er nog andere slachtoffers zijn, zowel bekende mensen als gewone burgers. We willen het belang van aangifte doen blijven benadrukken”, zegt ze.

Quote Het efficiënte optreden van politie en gerecht kan niet genoeg worden benadrukt. Het noopt ons tot respect en dankbaar­heid Tom Bauwens, advocaat Stan Van Samang

Onlangs outte al gewezen ‘Idool’-finalist Born Crain zich als bijna-slachtoffer van ‘Eveline’. ‘Zij’ had geprobeerd hem naakt te doen poseren. Volgens zijn getuigenis werd hij benaderd door een zekere Eve. De vrouw gebruikte foto’s van het Australische model Erin Mia James.

Volgens Born — zanger en radiopresentator — verstuurde ze hem grappige en intelligente berichten in het Nederlands. De eerste drie of vier beantwoordde hij. Maar hij haakte af omdat Eve bleef aandringen op ‘een foto van zijn kontje, . ,,Ik rook onraad”, zei Born daarover. Op het account van de vrouw zag hij ook dat ze werd gevolgd door Sean Dhondt en Peter Van de Veire.

Complimenten

De advocaat van Stan Van Samang is intussen gul met complimenten. Zowel voor politie als gerecht. ,,Het efficiënte optreden van politie en gerecht kan niet genoeg worden benadrukt,” zegt Tom Bauwens. ,,Stan Van Samang en zijn entourage drukken dan ook hun dank uit en wensen verder geen commentaar te geven.”

Op het verspreiden van naaktbeelden staan zware straffen: een boete tot 80.000 euro en maximum vijf jaar gevangenis. Catfishing is momenteel niet strafbaar in ons land.