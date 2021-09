Zo uniek is de naam van de nieuwste Meiland-baby

De naam Vivé, die Maxime Meiland heeft gekozen voor haar pasgeboren dochter, lijkt een knipoog naar Frankrijk, waar de realityster doorbrak met de verbouwing van Chateau Meiland . Vivé - met accent - is een vrij unieke naam, bedacht door kersverse papa Leroy Molkenboer. De afgelopen jaren worden zo'n veertig meisjes per jaar Vive genoemd, maar dan zonder accent.

Vive stamt vermoedelijk af van het Franse woord voor ‘leven’: la vie. ‘Vive’ is in het Frans een toejuiching: zo betekent vive le roi ‘leve de koningin’. Meiland heeft een voorliefde voor de klassieke Franse stijl, zo bewees ze met haar eigen kledinglijn. Ook Vivés grote zus Claire heeft een Franse naam, die overigens ‘helder’ of ‘beroemd’ betekent.

Vive zou ook afgeleid kunnen zijn van Viviana, dat weer van het Latijnse woord vivus komt en ‘de levendige’ betekent. Volgens het blog ikbenzwanger.com worden kinderen die Vive heten de volgende karaktereigenschappen toegedicht: ‘zorgzaam, creatief, eigenwijs, sociaal, lief, stoer’.

De naam zónder accent werd voor 2010 nauwelijks gegeven - eens in de paar jaar volgens de voornamenbank van het Meertens Instituut - maar is sindsdien wel in opkomst. In 2020 werden 40 meisjes Vive genoemd, volgens data van de Sociale Verzekeringsbank. Die naam zal vanwege het ontbreken van het accent vermoedelijk anders worden uitgesproken dan de naam van de nieuwste Meiland-telg.

Even wennen

Leroy bedacht de naam tijdens de opnames van het nieuwe seizoen Chateau Meiland, zo lieten de twee vorige maand weten tijdens een vraag-antwoordfilmpje op Instagram. ,,Jij kwam met de naam. Ik moest in het begin wel even wennen, omdat het een naam is die je eigenlijk niet hoort”, vertelde Maxime. Leroy: ,,Als je weet dat er een baby komt, dan ga je op elke naam letten. Toen stelde iemand zich voor op een draaidag en toen dacht ik: ‘Wauw ja, dit is een mooie naam. Je hoort hem niet veel’.” Maxime: ,,Dat vond ik eigenlijk ook wel leuk, want dat is met Claire net zo. En het moest natuurlijk ook bij elkaar passen.”

Alle liefde

Meiland en haar vriend Leroy Molkenboer maakten vanochtend bekend dat ze twee dagen geleden ouders zijn geworden van Vivé. ,,Daar is ze dan, onze lieve Vivé. Negen maanden lang hebben we met smart op je gewacht, en nu ben je dan ook eindelijk bij ons. Je zult van ons alle liefde krijgen, net zoals je grote zus; die nu al niet meer zonder jou kan.”

Meiland werd in 2017 moeder van Claire, maar met de vader van het meisje heeft ze geen contact. Maxime maakte er nooit een geheim van dat ze graag een broertje of zusje voor Claire wenste. Tijdens de opnames van de realityserie Chateau Meiland in Frankrijk ging ze zelfs op zoek naar een geschikte zaaddonor. Uiteindelijk liep ze in Nederland tijdens een draaidag freelance cameraman Leroy (29) tegen het lijf.

