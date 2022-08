Zo pakt supermodel Linda Evangelista haar leven weer op na ‘ernstige misvorming’

De jaren negentig was de tijd van de supermodellen, de hoogtijdagen van vrouwen als Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford en natuurlijk Linda Evangelista. Haar fameuze uitspraak dat ze niet voor minder dan tienduizend dollar per dag haar bed uit kwam, geeft precies aan hoe gewild zij als topmodel was. Evangelista (inmiddels 57) werkte voor grote merken als Calvin Klein, Chanel, L’Oréal en Dolce & Gabbana en pronkte op meer dan zestig covers van modetijdschriften. Ze was als een van de muzen van George Michael te zien in zijn videoclips Too Funky en Freedom ‘90.