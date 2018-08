Zo 'hysterisch' reageert Amerika via YouTube op AGT-optreden Glennis

Glennis haalde woensdagavond de halve finale van America's Got Talent dat door circa 18 miljoen kijkers werd gezien. Tientallen kijkers filmden hun eigen reactie op haar act die door velen wordt getypeerd als 'amazing'. De Amsterdamse zong in de liveshow het nummer Never Enough uit de film The Greatest Showman. Gisteren arriveerde de powerhousezangeres op Schiphol, waar haar zoon Anthony Shane (12) haar stond op te wachten. Glennis is tijdelijk in Nederland om zich voor te bereiden op de halve finale in september. Ze heeft vanavond weer haar eerste optreden in Woerden.