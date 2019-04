Zo heet Madonna’s eerste album in vier jaar

Interview Vrouwen grijpen de macht in laatste seizoen GoT: ‘Wij weigeren de sidekicks te zijn’

13:47 Het allerlaatste seizoen van de populaire HBO-serie ‘Game Of Thrones’ gaat vanavond van start op HBO. Het is de ontknoping van een reeks die een decennium lang wereldwijd over de tongen ging, en de komende finale wordt nu al beschreven als ‘een van de grootste gebeurtenissen in de tv-geschiedenis’. Opvallend aan de finalereeks is dat niet alleen de mannelijke helden, maar vooral de vrouwen onverbiddelijk meedingen naar de troon. Wij spraken met de actrices van ‘Game of Thrones’ in Londen.