Zo gingen de sterren thuis verkleed voor Halloween

Foto'sGisterenavond werd door veel Amerikaanse sterren Halloween gevierd. Dit jaar niet op een groot feest of in een club, maar gewoon thuis met familie of vrienden. Toch wisten deze bekende gezichten er alsnog een groot verkleedfeest van te maken.

Zie hier een selectie van de foto's en de meest uiteenlopende kostuums:

De Joe Exotic-hype is ook huize Kardashian niet voorbij gegaan: Kim Kardashian verkleedde zich als Carole Baskin en haar partner in crime Jonathan Cheban als Joe Exotic.

Kim Kardashian

Oompa, loompa, doompety doo! Acteur Neil Patrick Harris en zijn gezin verkleedden zich als Willy Wonka en de chocoladefabriek.

Neil Patrick Harris

Wil de echte Pamela Anderson op staan? Kendall Jenner is met haar Barb Wire-vertolking niet van de echte Pamela te onderscheiden.

Kendall Jenner

Actrice Kelly Ripa pakt groots uit en gaat voor twee outfits: links als Moira Rose uit de serie Schitt’s Creek en rechts als Joe Exotic.

Kelly Ripa

In huize Beckham hielden ze het deze Halloween simpel: vader David en dochter Harper hielden het bij vampiertandjes.

David Beckham

Wie Cardi B in de ogen aankijkt, verandert op slag in steen: de rapper was verkleed als Griekse godin Medusa.

Cardi B

De Powerpuff-girls zijn terug! Riverdale-actrices Lili Reinhart, Camila Mendes and Madelaine Petsch kropen in de huid van de gekleurde cartoonhelden.

Lili Reinhart

Na een periode van afwezigheid op sociale media is Chrissy Teigen weer helemaal terug om Halloween kiekjes te delen. Manlief John Legend mocht verkleed als Spider Man, zijzelf als zwaan.

Chrissy Teigen

Je zou haar bijna niet meer herkennen: momanager Kris Jenner als Jack Skellington uit de film The Nightmare Before Christmas.

Kris Jenner

Oude cartoons zijn dit jaar favoriet, ook Kylie Jenner en cohorten kropen in de huid van gekleurde superhelden: de Power Rangers.

Kylie Jenner

Is het Glenda de goede heks uit The Wizzard of Oz of is het Drew Barrymore? Wie zal het zeggen.

Drew Barrymore

Paris Hilton ging ook voor een karakter uit The Wizard of Oz, maar geheel in eigen stijl. Uiteraard niet zo beschaafd als Drew Barrymores variant.

Paris Hilton

Old Town Road-rapper Lil Nas X kroop in de huis van zijn idool Nicki Minaj, of zoals hij het zelf noemt: Nas Maraj.

Lil Nas X

Pakken Beyoncé en manlief Jay-Z voorgaande jaren groots uit met outfits, dit jaar houden ze het simpel. Bey ging verkleed als skelet en Jay als hippie.

Beyonce

De vlieg die tijdens het presidentiele debat op het hoofd van Mike Pence zat, is vereeuwigd als kostuum van Truth Hurts-zangeres Lizzo.

Lizzo