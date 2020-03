Zo beschermt Queen Elizabeth (93) zich tegen het coronavirus

De Queen staat wel bekend om het dragen van handschoenen bij officiële gelegenheden, maar die liet ze tot dusver altijd achterwege bij een lintjesceremonie. Elizabeth is vooralsnog de enige Britse royal die handschoenen draagt. Prins William en zijn vrouw Catherine begonnen hun driedaagse bezoek aan Ierland gewoon blootshands en ook prins Charles droeg geen handschoenen tijdens een bezoek aan de Royal College of Music in Londen.



Elizabeth deelde vandaag onder meer een titel uit aan actrice Wendy Craig (Not in Front of the Children en Butterflies ) . Ze werd benoemd tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk net als schrijfster Rose Tremain. Beiden mogen nu de titel 'dame' voeren.