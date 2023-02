Zlatan Ibrahimovic is de ster op filmset Asterix en Obelix: ‘Iedereen wilde met hem op de foto’

Tickets concerten Beyoncé in Amsterdam ‘zo goed als’ uitver­kocht

De tickets voor de twee concerten die Beyoncé in juni van dit jaar geeft in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, zijn zo goed als uitverkocht. Dat laat een woordvoerder van concertorganisator Mojo dinsdag weten aan deze site. Dinsdagochtend stonden tienduizenden mensen in een digitale wachtrij om een kaartje te bemachtigen.

7 februari