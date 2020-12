Zingende Hugo de Jonge in All You Need Is Love: ‘Wat doet hij nou in dat programma?’

Het korte muzikale optreden van coronaminister Hugo de Jonge gisteravond in de kerstspecial van All You Need is Love zorgt voor uiteenlopende reacties.

In de laatste minuut van de uitzending kwam een zingende De Jonge in beeld. Het programma wordt traditiegetrouw afgesloten met de Beach Boys-klassieker God Only Knows. Deze keer werd het nummer vertolkt door meerdere artiesten zoals André Hazes, Samantha Steenwijk, OG3NE, Orgel Joke en ook Hugo de Jonge zong een deel mee. De CDA’er was overigens niet de enige politicus die voorbij kwam in de kerstshow, ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet haar muzikale talenten zien. Het optreden van Halsema en met name De Jonge viel niet bij iedereen in de smaak op sociale media. Veel mensen begrijpen niet wat een minister, druk met alle coronaperikelen, in dit programma doet.

‘Weet je nog? Die heerlijke afsluiter van All You Need is Love (#AYNIL)? God only knows...Waar je weg bij zwijmelde en de laatste traan wegpinkte? Dat je even stilstaat bij wat je hebt? Dit gevoel is net finaal de grond in getrapt. Bedankt Femke en Hugo.’ Of: ‘Een zingende Hugo de Jonge. Dat had kerst nou net niet nodig.’

Vorige week kwam de zorgminister ook al zingend in het nieuws. Voor de microfoon van programmamaker Jaïr Ferwerda zong De Jonge een stukje White Christmas van Bing Crosby. Tegelijkertijd gaf staatssecretaris Paul Blokhuis een interview over de jeugdzorg bij Ferwerda’s collega's van RTL Nieuws. Blokhuis kon zich door de zingende De Jonge niet goed concentreren en stopte de opname.

Toch is niet iedereen negatief over zijn zangkwaliteiten. ‘De Jonge zingt heel wat beter dan Femke Halsema. Ik vond het leuk. Mensen verbeter de wereld en begin bij jezelf. Fijne kerstdagen, ook voor de negatievelingen onder jullie.’

2 miljoen kijkers

De kerstspecial werd overigens goed bekeken. Ruim 2 miljoen kijkers zagen hoe Robert ten Brink geliefden voor de feestdagen bij elkaar bracht, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De RTL 4-show was populairder dan vorig jaar. Toen trok het programma 1,87 miljoen kijkers. De jaren daarvoor lag het aantal kijkers wel nog wat hoger, rond de 2,3 miljoen of meer.

‘Doctor Love’ Ten Brink kreeg op hetzelfde tijdstip concurrentie van Kerst met de familie Meiland op SBS6 (ruim 1 miljoen kijkers) en de documentaire over Youp van ‘t Hek op NPO 1 (767.000).

De Nationale Kerstavond, later op de avond op NPO 1, scoorde minder kijkers. 529.000 mensen luisterden naar de vertelling van het kerstverhaal door Joris Linssen, live vanuit de Domkerk in Utrecht. Op RTL 4 stond daar Beau & De Daklozen tegenover met 819.000 kijkers.

Het bestbekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur (2,2 miljoen). De Slimste Mens eindigde achter All You Need Is Love op plek drie (1,3 miljoen).

Volledig scherm Robert ten Brink, presentator van All You Need is Love. © RTL