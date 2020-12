Ziggo neemt maatregelen tegen medewerkers die Rijk Hofman ‘gaan doodstalken’

Hofman deelt de voicemail op Twitter. De medewerker van Ziggo zegt hardop: ,,Je hoort zijn voicemail, nog een keer doen?” Daarna volgen enkele opmerkelijkere teksten. Iemand zegt op de achtergrond: ,,We gaan hem doodstalken.” En de medewerker: ,,Ik weet zijn adres nu ook.”



Daarna vraagt ze hardop: ,,Wie is dat eigenlijk, Rijk Hofman?” Dan wordt ze waarschijnlijk gewezen op zijn bekende broer Tim, die afgelopen jaar nog in de prijzen viel tijdens het Televizier-Ring Gala. Van hem heeft ze blijkbaar ook niet gehoord, want ze antwoordt: ,,Wie is Tim Hofman?”



‘Ziggo, wil je je personeel anders even normaal en professioneel opleiden?’ reageert Hofman op Twitter. Gevolgd door een tip: ‘Als je over klanten praat met collega’s, zorg dan dat er geen voicemail wordt ingesproken.’ Ook Tim Hofman deelt het fragment op Twitter en schrijft: ‘Hier gaat wat mis, is het niet, Ziggo?’