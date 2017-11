Zieke Nick Schilder cancelt weer theatershow

video Famke Louise werkt met Boef aan remix van Op Me Monnie

11:29 Beautyvlogger Famke Louise (18) uit Almere plukt de vruchten van het onverwachte succes van haar single Op Me Monnie. Nadat het nummer in ruim een week 4 miljoen keer is bekeken op YouTube, kondigt Famke een remix met rappers Boef en Frenna aan.