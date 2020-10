Zieke Linda Hakeboom hield rekening met het einde

Linda is nog minimaal een jaar bezig met alle behandelingen. De komende maanden krijgt ze chemotherapie, waarna ze moet aansterken en een operatie volgt. ,,We kijken nog of dat borstbesparend of een borstamputatie zal zijn. Daarna moet ik weer aansterken en dan bestraald. Daarna is het hopelijk oké en anders weer chemotherapie", zo schetste ze het behandelplan.