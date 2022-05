Ziek thuis, maar apetrots: de mede-auteur van De Diepte steunt S10 op afstand

Interview Achter de hits van Snelle, Maan, Suzan & Freek en André Hazes gaat deze producer schuil

Een bn’er is Arno Krabman (39) niet, toch heeft hij op Spotify de magische grens van 1 miljard streams in zicht. Hij is producer van hits van onder anderen Snelle, Maan, Suzan & Freek en André Hazes en geeft voor het eerst een inkijkje in zijn studio. ,,Er moet geen ego zijn in de ruimte.’’

25 augustus