Zevenvoudige nummer 1-hit voor Rolf Sanchez: ‘Kan iemand me knijpen?’

Het lied haalde vorige maand al de koppositie van de iTunes-downloadlijst, maar dat bleek pas het begin. De afgelopen weken kwam het nummer op de eerste plaats in de Singles Top 100 van Dutch Charts, de Top 40 van Qmusic, de 538 Top 50 én de 100% NL Top 20. Daarnaast voerde de hit meerdere weken de lijst aan met de meest gestreamde nummers op Spotify en was de song afgelopen week nog het meest geluisterde liedje op YouTube.

Dansje

Sanchez, die in 2011 meedeed aan de talentenjacht X Factor, maakte daarna vooral buiten Nederland furore met zijn Spaanstalige repertoire. Het balletje ging in ons land vorig jaar weer rollen dankzij zijn deelname aan het NPO 1-succesprogramma Beste Zangers, waarna hij samen met Emma Heesters een grote hit scoorde met het nummer Pa Olvidarte.



Más Más Más, overigens ook een succes in België, is Rolfs eerste solohit in Nederland. Het succes heeft ongetwijfeld ook te maken met het bijbehorende dansje, dat de afgelopen tijd niet alleen door BN’ers, maar zelfs door de politie werd gedaan: