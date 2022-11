Zeventien jaar na laatste Princess Diaries-film werkt Disney nu aan derde deel

The Princess Diaries gaan over een Amerikaanse tiener die erachter komt dat ze de kroonprinses is van het fictieve Europese koninkrijk Genovia. De films, met daarin ook Julie Andrews en Mandy Moore, zijn gebaseerd op de boeken van schrijfster Meg Cabot en waren een grote hit in de bioscopen.



Door de rol van Mia Thermopolis brak Hathaway door als actrice in Hollywood. Later won ze een Oscar voor haar rol in Les Misérables. Meermaals heeft de steractrice aangegeven open te staan voor een derde deel.