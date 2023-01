Zeven jaar na hun deelname aan Wie is de Mol?: Airen Mylene en Taeke Taekema gaan trouwen

Lisa Marie Presley wordt begraven op Elvis’ landgoed Graceland, bij haar vader en haar zoon

De donderdag overleden Lisa Marie Presley (54) wordt begraven op Graceland, het beroemde landgoed van haar vader Elvis. Ze komt naast haar zoon Benjamin te liggen, die in 2020 al overleed. De King of rock ‘n roll zelf ligt ook begraven op het landgoed in Memphis.

14 januari