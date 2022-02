‘Zet Yvonne Coldeweijer vaker aan de desk bij Boulevard’

Coldewijer maakte de afgelopen tijd naam met haar zogenaamde juice-channel, waarin zij niks en niemand ontziend roddel en achterklap verkondigt, die ze dan wel weer op bronnen, foto’s en video’s baseert. De hele showbizzmedia is door haar komst flink opgeschud, zo ook RTL Boulevard. Conclusie: ‘Zet Yvonne Coldewijer vaker aan de desk bij Boulevard!’



Verder aandacht voor het meest genoemde woord met een G: grensoverschrijdend gedrag in de tv-wereld. Dit naar aanleiding van een uitgebreid artikel in onze krant en op de site. En moet de RTL-leiding zich achter de oren krabben met programma’s die door de ondergrens zakken als Snackmasters en Volg je me nog? op primetime? (Spoiler: ja!)



Kritiek is er van Angela de Jong op de dramaserie De Verschrikkelijke jaren 80: het boek is beter en dat is jammer! Sander Schimmelpenninck krijgt een pluim. De cancelcultuur op de radio komt voorbij en er is een nieuwe feature op de website: een heuse tv-gids. Daar worden sommige mensen heel blij van!