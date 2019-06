Zet macarons en brie op tafel en het is gezellig bij de NOS

Het komt natuurlijk door Sjoerd van Ramshorst en z’n grapjes. Door gasten als Foppe de Haan die spontaan een anekdote over zijn kleinkinderen opdist. Maar óók door verslaggever Rivkah op het Veld die zelfs door regen of uitgestorven straten in Le Havre niet chagrijnig te slaan is. En vlak de kracht van het schaaltje pastelkleurige macarons niet uit, dat avond aan avond op tafel staat.



Dat alles bij elkaar maakt NOS Studio France zo gezellig. Het spijt me voor het cliché, maar een ander woord heb ik er niet voor. In een vrij klinische studio met megalomane fotoschermen weten Van Ramshorst en zijn sidekick Suse van Kleef de sfeer rond het vrouwenvoetbal vrij goed te vangen. Want dat is toch ook vooral – vergeef me – gezellig. En ontspannen.