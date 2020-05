Zenderbaas NPO Radio 1: ‘Meer newsy, meer één geheel en meer DWDD’

Laurens Borst (66) kan zich de afspraak met Omroep MAX-baas Jan Slagter nog goed herinneren, nu bijna twee maanden geleden. Corona was net ons leven binnengeslopen. ,,Het was het moment dat we geen handen meer schudden. Ellebogen, zeg maar. ‘Laten we maar meedoen met die onzin’, zeiden we een beetje lacherig tegen elkaar. Maar dat was vrij kort, hoor. De ernst van de situatie werd heel snel duidelijk.”