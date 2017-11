Zender hitserie Suits bevestigt vertrek prins Harry's verloofde Meghan Markle

Verschillende Amerikaanse media schreven eerder al dat zowel Meghan als Patrick J. Adams, die in Suits haar verloofde speelt, de serie zouden verlaten na het huidige seizoen. In het interview rond haar verloving met de Britse prins liet Meghan ook weten haar acteercarrière niet voort te zetten.

De Amerikaanse zender van Suits, USA Networks, bevestigde het vertrek van de actrice in een felicitatiebericht. ,,We sturen Meghan Markle en prins Harry onze hartelijke gelukswensen", liet de zender gisteren weten in een statement. ,,Meghan is zeven jaar lang onderdeel geweest van onze familie en het was een genot om met haar te werken. We willen haar bedanken voor haar passie en toewijding aan Suits, en wensen haar het allerbeste.''