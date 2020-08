Zelfs Shownieuws zou zich schamen voor het interview met de NPO-bazen

Normaal gesproken is de laatste week van augustus de week van de najaarspresentaties. Zenders en omroepen huren een kekke locatie af, laten hun sterren opdraven om voor de camera’s van Shownieuws en Boulevard te vertellen op welke tropische locatie ze vakantie hebben gevierd en maken bekend met welke nieuwe programma’s ze de kijker de komende maanden denken te gaan veroveren.



Maar ja, dat verdraaide coronavirus hè. De NPO beperkte het daarom dinsdag tot een 38 minuten durend promotiefilmpje op NPO Start. En de twee opperbobo’s Shula Rijxman (voorzitter van de Raad van Bestuur) en Frans Klein (directeur video) schoven aan bij Op1.



Dan kun je als presentatoren twee dingen doen. Of je interviewt je bazen fair en kritisch. Want natuurlijk heeft de NPO het fantastisch gedaan in coronatijd, maar waar zaten jullie met je hoofd toen jullie de Hit Kwis goedkeurden? Of je maakt er gewoon kritiekloos clubhuisgebabbel van, waarin om de haverklap termen als ‘episch’, ‘on-Nederlands goed’, ‘tv-hit’ en andere superlatieven vallen. Drie keer raden welke kant het opging. ,,Zullen we naar de hoogtepunten gaan kijken?’’ ,,Ja, leuk!’’



Wat volgde was een kwartiertje vol zelfbevlekking en poppenkast, waar zelfs Shownieuws zich voor zou schamen. Nu was het waarschijnlijk ook niet de bedoeling dat het al te inhoudelijk werd. Want toen Margje Fikse per ongeluk een vraag stelde over het extra seizoen van het jubilerende Wie is de Mol? – hoe hadden ze dat toch gedaan, midden in coronatijd opnemen in Italië? - bleek dat Rijxman de feiten totaal niet paraat had. Zij stak een wollig verhaal af over maatregelen en veiligheid, terwijl al honderd keer in de publiciteit is geweest dat de reeks gedraaid is voor corona losbarstte.