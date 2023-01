Zegetocht Knor duurt voort: 100.000 bezoekers

Knor, begin oktober nog de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren, gaat over de vriendschap tussen het meisje Babs en een varkentje. Haar opa uit Amerika blijkt andere plannen met het beestje te hebben. De film is ook ingestuurd voor de Oscars. Op 24 januari worden de nominaties bekendgemaakt en wordt duidelijk of het Hollandse varkentje daadwerkelijk in de race is voor de meest prestigieuze filmprijs ter wereld.