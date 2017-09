Zee van tranen na optreden Maan in Dance Dance Dance

Maan danste op het nummer The Greatest van Sia. Geen gemakkelijke opgave, mede omdat ze op haar gezichtsuitdrukkingen moest letten. Iets waar ze normaal geen rekening mee hoeft te houden. Ondanks haar zenuwen ging het publiek uit zijn dak en gaven de juryleden de hoogst mogelijke cijfers. De 20-jarige winnares van The Voice of Holland hield het niet droog. ,,Er zat gewoon zoveel woede. Ik was zó boos na die andere dans, we hadden gewoon echt hoger kunnen halen", stotterde Maan, terwijl de waterlanders over haar wangen liepen. ,,Het is goed dat ik er zo ben ingegaan. Dat had ik nodig. Gelukkig huil ik een regenboog", verwees ze naar de schmink op haar wangen.



Ook jurylid Timor Steffens was zo onder de indruk dat hij in huilen uitbarstte. ,,Ik wilde kippenvel en ik heb veel meer dan dat gekregen", zei hij na de performance, voor het oog van ruim 1,3 miljoen televisiekijkende Nederlanders. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt maar ik zat zelf aan het einde van het optreden ook gewoon te huilen", bekende hij, waarna hij weer volschoot. Maan rende vervolgens op de danser af, om hem een dikke knuffel te geven.