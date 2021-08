Ze zijn terug! Eerste hysterische beelden van nieuw seizoen Chateau Meiland

Er staat wederom een verhuizing op de planning in het zesde seizoen van Chateau Meiland. Het programma rond Martien, Erica en Maxime is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste tv-successen ooit van SBS 6. Afgelopen seizoen zaten er een slordige 1,5 miljoen kijkers wekelijks voor de buis voor de beslommeringen van de Meilandjes. Na drie seizoenen in Frankrijk met hun bed & breakfast, keerde het gezin in de vierde reeks terug naar Nederland. In de vorige serie werd echter duidelijk dat hun plannen niet overeenkwamen met het bestemmingsplan van de gemeente.



Daardoor weten we dat de Meilandjes Hengelo gaan verlaten voor Noordwijk en dat zal een grote rol spelen in dit seizoen. Maar eerst maken ze de Achterhoek dus nog onveilig met een ritje op een solex. Een autoritje verandert al in een regelrechte horrorfilm bij de familie en dus is een ritje met een solex helemaal hysterisch. ,,Ik ben bang dat ik val’’, schreeuwt Maxime het uit. Gelukkig staat de wijn al klaar en kunnen Erica, Martien en hun dochter na afloop bijkomen door te ‘wijnen, wijnen, wijnen’.



Het zesde seizoen van Chateau Meiland bestaat ook weer uit twee afleveringen per week. Maandag 30 augustus zal de eerste te zien zijn. Op donderdag volgt de tweede.