‘Ze verwachten vaak een oudere dame. Niet een sprietje op gympies’

Hoe vaak word jij herkend op straat?

,,Heel weinig. Meestal moet ik ook mijn naam laten vallen en dán valt het kwartje. Waarna ze me vaak nog even vragen ‘goedemorgen’ te zeggen. Maar wat ik echt héél vaak hoor is: Huh? Ben jíj Carmen Verheul?! Ze verwachten vaak een wat oudere, deftige dame in een mantelpakje. Niet een sprietje op gympies.’’



Waarom heb jij eigenlijk een geschikte stem?

,,Goeie vraag, maar dat mag je toch vooral zelf invullen. Laat ik dit zeggen: veel draait om de juiste leestechniek. Of zoals mijn leermeester Ad Valk altijd zegt: een mooie stem is leuk, maar veel belangrijker is wat je ermee doet. Om er het juiste gevoel in te leggen, trek ik me voor elk bulletin altijd even terug om de tekst goed tot me te laten doordringen. Je moet het niet lezen als de zoveelste vluchtelingenboot die zinkt. Het gaat over echte mensen die echte dingen meemaken. En dat ik die stemklank heb, is pure mazzel.’’



Welke stem bewonder je?

,,Die van Sting! En niet eens als hij zingt, maar in interviews. Die van Annechien Steenhuizen van het NOS Journaal vind ik ook prachtig. Ik hou van een warm en vriendelijk geluid.’’