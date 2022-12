‘Ze leek 18 in plaats van 81’: sterren eren ‘ware legende’ Vivienne Westwood

Beroemdheden in binnen- en buitenland hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van de Britse modeontwerpster Vivienne Westwood. Ze stierf gisteren op 81-jarige leeftijd. ‘Voor de modewereld en de hele mensheid was jij de zon’, schrijft topmodel Bella Hadid.

‘Vanaf de eerste keer dat ik je ontmoette tot aan de laatste keer dat ik je zag, liet je me meer lachen, luisteren, leren en liefhebben dan de dag ervoor’, vervolgt Hadid, die dankbaar is in ‘haar universum’ te hebben geleefd. ‘Voor het coolste, leukste, ongelofelijkste, meest bescheiden en meest creatieve, stoere, intelligente, fucking geweldige mens dat ooit op aarde liep, mijn inspiratie en idool op alle vlakken: rust in liefde en rust zacht.’

Zangeres Annie Lennox roemt Westwood ook als activist; ze maakte zich onder meer hard tegen klimaatverandering. ‘Haar levenskracht ging elk begrip te buiten’, schrijft ze. ‘Ze was veeleer een 18-jarige dan een 81-jarige. Een formidabele natuurkracht, zonder angst, die alles ondersteboven zette, binnenstebuiten en achterstevoren, letterlijk en figuurlijk. (...) Ze is niet weg, ze is gewoon ergens anders.’



Ook Culture Club-zanger Boy George gaat haar missen. ‘Rust zacht, de grote en inspirerende Vivienne Westwood, die ons door het punktijdperk leidde en verder. Aanvankelijk uitgelachen door de mode-industrie, maar zonder twijfel de koningin van de Britse mode. Ik hou van je.’

Zangeressen Cyndi Lauper en Halsey benadrukken dat haar invloed op de modewereld vandaag de dag nog altijd zichtbaar is. ‘Jouw nalatenschap is onsterfelijk en voor eeuwig’, schrijft Halsey. ‘Ik hoop dat we allemaal grenzen blijven verleggen en de macht blijven bevragen naar jouw voorbeeld en in jouw herinnering.’



Sex and the city-actrice Kim Cattrall noemt Westwood een ‘ware legende’ die haar mentale kracht altijd heeft behouden, modejournalist Fiona Hering spreekt van een ‘held’. Ook actrice Jamie Lee Curtis vindt haar ‘briljant’. ‘Onverschrokken, stoer, uniek. Ze heeft zoveel mensen beïnvloed en gaf hen toestemming zichzelf te zijn - en meer dan zichzelf.’

Westwood overleed gisteren op 81-jarige leeftijd, maakte haar modehuis bekend. Ze stierf ‘vredig’ in het bijzijn van haar familie in Londen. Westwood was een van de meest vooraanstaande Britse ontwerpers. Ze maakte naam in de jaren 70 met controversiële punkcreaties. Die stijl bleef ze altijd behouden in de vele collecties die ze ontwierp.

