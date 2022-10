Zangeres Tabitha bevallen van dochtertje: ‘Ons cadeautje’

Zo’n tien dagen geleden deelde Tabitha nog een reeks foto’s van zichzelf waarop te zien was hoe ze op de bank of in bed lag. Daarna bleef het stil. Met een reden, want de zangeres is in het geheim bevallen van haar tweede kindje. ‘Vandaag ben jij al weer een week bij ons, thuis in ons warme nest mochten wij jou in onze armen sluiten. Ons cadeautje, ons kleine meisje’, schrijft Tabitha.