Zangeres Sophie Ellis-Bextor (39) voor vijfde keer zwanger

Katja en Freek hakken eindelijk knoop door over huwelijks­mo­ment

21:38 Actrice-presentatrice Katja Schuurman (43) en haar 14 jaar jongere verloofde, de Amsterdamse chefkok Freek van Noortwijk, hebben na twee jaar een huwelijksmoment in hun agenda gemarkeerd. Het stel trouwt in de lente van 2019 in een zonnig land. ,,Alles is nu dan toch echt geregeld. We hebben er zin in en een jurk heb ik ook al.''