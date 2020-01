Zangeres Maan deelt huilfoto op Instagram: ‘Interview ging niet zo goed’

Maan de Steenwinkel heeft een kwetsbare foto gedeeld vandaag op Instagram. Op het kiekje is de populaire 22-jarige zangeres in tranen te zien. ,,Soms lijkt alles zo perfect, maar dan voel je dat van binnen gewoon niet zo”, schrijft ze erbij.

Op dit moment is Maan met de emotionele ballade Ze huilt maar ze lacht hoog in de hitlijsten te vinden. Dat nummer is voor haar een reden om zich ook kwetsbaar op te stellen op Instagram. ,,Het is soms ook de realiteit en belangrijk om te uiten, in plaats van alleen maar de lachfoto’s hier’, schrijft de zangeres, die eind vorig jaar op Instagram bekend maakte dat haar relatie met Tony Junior op de klippen was gelopen.

De reden van haar tranen is echter een interview met haar grote idool Dua Lipa. ,,Ik ging erheen met een voorgevoel dat dit wel eens een van de gaafste dingen kon zijn die ik in tijden mocht gaan doen. Ik was zo zenuwachtig en wilde het zo goed doen.” Het gesprek ging echter niet zo goed als dat ze hoopte. ,,Ik reed terug en het gesprek herhaalde zich in m’n hoofd en ik bleef haken op de dingen die niet gingen zoals ik had gewild.”

Rupsje nooit genoeg