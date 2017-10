Zangeres Demi Lovato: Ik smokkelde cocaïne het vliegtuig in

Het was 2012 en Demi Lovato leek voor de buitenwereld weer volledig op het rechte pad. Ze was twee jaar daarvoor opgenomen in een afkickkliniek en de buitenwereld zag dat ze op de gezonde tour was. Althans dat werd gedacht. In werkelijkheid ging het een stuk slechter met de popprinses. ,,Ik deed niks aan mijn programma en was niet klaar om nuchter door het leven te gaan. Ik smokkelde cocaïne het vliegtuig in, snoof stiekem in de badkamer of tijdens het uitgaan. Twee maanden lang gebruikte ik dagelijks.”



Een nacht vergeet ze nooit meer. ,,Ik had flink wat cocaïne en Xanax gebruikt, toen ik begon te trillen. Mijn hart sloeg volledig op hol. Ik dacht dat ik een overdosis had genomen.” Haar manager Phil McIntyre vult aan: ,,We waren in New York en ze had duidelijk wat gebruikt. Dat terwijl we op tour waren en ze haar nieuwe levensstijl promootte.”