Zangeres Camila Cabello neemt pauze van sociale media

Radar Love mixen met Dolly Parton: ‘mijn jaarlijkse cadeautje aan de luiste­raars van de Top 2000’

Radar Love van Golden Earring past prima bij 9 to 5 van Dolly Parton en Under Pressure van Queen en David Bowie, weten we sinds de opening van de Top 2000. Radio 2-dj Bart Arens blikt terug op zijn mash-up die om middernacht te zien en te horen was.

25 december