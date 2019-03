Zanger Keith Flint (49) van The Prodigy overleden

The Prodigy scoorde hits als Firestarter en Smack my bitch up . Flint stond bekend om zijn excentrieke kapsels, piercings en gekleurde lenzen. De politie wilde niet bevestigen dat het om de beroemde zanger gaat, een woordvoerder sprak alleen over een 49-jarige man. De omstandigheden waaronder hij om het leven is gekomen, zijn volgens de politie niet verdacht.

Flint was net terug in Engeland na een tournee in Australië. Vanaf mei zou de band gaan touren in de Verenigde Staten. In december gaf the Prodigy nog een energiek optreden in de Ziggo Dome.