Zanger Arie Ribbens op 84-jarige leeftijd overleden

1937-2021Zanger Arie Ribbens (84), bekend van nummers als Brabantse nachten zijn lang en Polonaise Hollandaise is vandaag overleden. Dat heeft zijn platenmaatschappij DFM gemeld. Hij kampte al lange tijd met gezondheidsproblemen. Zo had hij longkanker, nierproblemen, een gebroken heup en vasculaire dementie.

Zijn vrouw Cea liet half november nog weten dat zijn situatie stabiel was. ,,Arie is nog steeds erg ziek. Maar we maken er het beste van; elke dag is een cadeautje”, stelde ze toen.

De man achter hits als de Polonaise Hollandaise en Ik ben verliefd op Hanja May-Weggen was de afgelopen jaren vaak ziek. Hij is tweemaal bestraald voor longkanker en zijn nieren functioneren niet meer goed.

Zijn zeventien jaar jongere echtgenote Cea was zijn grote steun. ,,Arie is van nature een levenslustige, ijzersterke man die zich niet makkelijk klein laat krijgen. We blijven, ook onder deze barre omstandigheden, lachen. Ook al is het soms als een boer met kiespijn. Mijn man maakt ook nog geintjes trouwens. Zoals dat hij gezegend is met een veel jongere vrouw en dat hij dat iedereen kan aanraden’’, zei ze in 2017 nadat Ribbens al in het ziekenhuis werd opgenomen met een longontsteking en extreme ademnood.

Ribbens werd de laatste tijd dagelijks verpleegd door de thuiszorg en kwam bijna niet meer buiten de deur. De Brabander kreeg nog wel veel visite van oude vrienden uit het vak, zoals Jacques Herb en Corry Konings.

Niet inspirerend

Ondanks al zijn feestnummers hield Ribbens helemaal niet van carnaval. Hij had liever een aandachtig luisterend publiek willen hebben, vertelde hij in 2010 tegen de Volkskrant. De zanger vond ‘zo’n hossende massa niet erg inspirerend’, al had hij verder weinig te klagen. ,,Het haalt tenminste niet het beste uit mij.”

Op zijn 76ste lanceerde Ribbens zijn laatste album Een nieuwe weg. Om zijn nieuwe muziek te promoten schoot de zanger het album met een raket de lucht in in het Amerikaanse Texas. De in Eindhoven geboren en getogen zanger deed in zijn carrière meer dan alleen zingen. Zo deed Ribbens ook mee aan het televisieprogramma Jouw vrouw, mijn vrouw en had hij een kleine rol in de film Filmpje! van Paul de Leeuw.

