Zangcoach over stem Axl Rose: ‘Ik dacht waarom neemt niemand die man tegen zichzelf in bescherming’

Guns 'n RosesAxl Rose (61) zette met Guns N’ Roses 38 jaar na de oprichting voet op Limburgse grond en wat daar opviel, was wederom de broze stembanden van de zanger. Eerder verbaasde hij ook al met een breekbaar optreden op de uitvaart van Lisa Marie Presley. Wat is er aan de hand met de stem van de iconische rockzanger. Nienke van den Berg, die als zangcoach betrokken was bij programma's als The masked singer en Holland's got talent , geeft uitleg.

Wat vond jij van de zang van Axl Rose in Weert?

,,Het viel mij nog mee nadat ik hem had gehoord op de uitvaart van Lisa Marie Presley. Daar schrok ik echt van. Iedereen van mijn leeftijd, ik ben 40 jaar, kent Guns N’ Roses nog wel en dan vraag je toch af: waarom neemt niemand die man tegen zichzelf in bescherming? Maar in Weert maakte hij nog wel geluid. Het verliest aan kracht, maar het is niet dat het helemaal bagger is.”

Het is vooral bij de hoge noten dat het misgaat. Hoe komt dat?

,,Het is goed om te weten hoe die stembanden werken. Bij de borststem gebruik je de hele plooi van je stembanden. Stembanden heten eigenlijk stemplooien. Die sluiten tegen elkaar. En daardoor maken ze een groots geluid. Daar kan je dus lekker mee knallen. Zodra je naar je kopstem gaat, dan gebruik je niet meer je hele stemplooi, maar trillen alleen de randen van die stemplooien. Vooral bij pop- en rockzangers geeft dat een wat kleiner geluid. Minder vol en heftig.”

En waarom klinkt dat dan minder bij Axl Rose?

,,Als alleen die randen trillen, is je stem kwetsbaarder. Als je flink hebt geleefd zoals Axl Rose, dan is je stem nog kwetsbaarder. Hij heeft natuurlijk ook met veel effecten gezongen altijd. Hij heeft een best bizarre stem. Als je hem Welcome to the jungle hoort zingen, dan gaat hij helemaal de hoogte in en heeft hij een soort scherpte. Je kan het een soort van distortion noemen, wat je ook bij een gitaar hebt. Dat effect heeft hij jarenlang gedaan en dat kan je absoluut op een heel gezonde manier doen, maar je vraagt wel wat van die stembanden. Dat die dat op een gegeven moment lastiger gaan vinden, is logisch. Het klinkt een beetje als slijtage, wat je bij hem hoort.”

Wat voor advies zou jij geven als Axl Rose morgen bij je voor de deur staat?

,,Eerst moet een KNO-arts checken hoe die stembanden eruitzien. Als daar niks mee is, dan ga je met een zanger terug naar de basis van de ademhaling. En dan rustig die stembanden weer die trilling laten maken. Stembanden moeten een goede trilling maken en dan produceren ze geluid. En als ze dat op een gestreste manier doen, worden ze moe en dan krijg je klachten. Het zijn hele kwetsbare spiertjes.”

Maar is dat te repareren bij iemand van 61 jaar met een heftig leven?

,,Ik geloof dat als je teruggaat naar techniek, dat het kan lukken. Misschien niet meer zoals dertig jaar geleden. Dan verandert je stem, maar je houdt nog steeds je energie. Hij heeft die liedjes gemaakt en daar blijft altijd iets van overeind. En dat vond ik ook wel grappig om te zien in Weert. Het zijn oudere mannen natuurlijk en hij heeft een beetje een buikje, maar er gebeurt nog wel wat. Het is wel Guns N’ Roses.”

Dat was het wel een beetje bij de uitvaart van Lisa Marie Presley.

,,Bij de uitvaart van Lisa Marie was het te kwetsbaar. Hij is nooit die kleine zanger geweest. De hele setting was vreemd. Hij doet wel vaker November rain op de piano, maar daarna komt altijd de band erbij. Dan gebeurt er iets qua energie en emotie. Nu zit hij daar maar op het pianootje en gebeurt er niks. Vergeet niet dat emotie ook veel invloed heeft op een stem. Als je zelf ook verdriet hebt, is je ademhaling het eerste waar je dat aan merkt. Je emoties gaan in je keel zitten. Een brok in je keel, die uitspraak is er niet voor niets.”

Is de tijd van Axl Rose gewoon voorbij? Verlangen we te veel terug naar iets wat niet meer is.

,,Zo'n softie ben ik, maar het is wel Guns N’ Roses. Misschien moeten we gewoon af en toe er een beetje doorheen kijken. Genieten van de momenten dat hij knalt in het liedje. En voor lief nemen dat sommige dingen wat wiebelig zijn.

Autotune geen oplossing?

,,Nee! Het gaat om de energie en de persoon. Ga maar, overtuig me. Die liedjes staan als een huis. Als het helemaal gladstreken wordt? Nee, nee, nee!”

