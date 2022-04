Yvonne Coldeweijer vs Samantha Steenwijk: ‘Samantha heeft er echt last van’

rechtszaak / updateYvonne Coldeweijer staat vandaag in de rechtbank in Amsterdam tegenover Samantha Steenwijk. Een roddelvlogger die iets lulligs beweert over een zangeres wat volgens de zangeres niet klopt. Daar gaat het om. De twee zijn de afgelopen week geen vrienden geworden.

Yvonne Coldeweijer beweerde onlangs op haar YouTubekanaal dat Samantha Steenwijk illegale (want niet al te veilige) dieetpillen had gebruikt. Tot ergernis van de zangeres die dat ontkent, niet pikt en een rectificatie plus schadevergoeding eist. En dat weer tot groot plezier van Coldeweijer - zo doet ze het voorkomen althans - die de zaak alleen maar aangrijpt om lullig te doen: Beyoncé Steenwijk, noemt ze haar tegenstander.

En ook kondigde Yvonne al aan dat het smeuïg zou gaan worden vandaag: in het pleidooi van haar advocaat zou ‘nog meer juice’ staan. Is dat zo? ,,Hhhmm, mwâh”, is alles wat Coldeweijers goedgeluimde advocaat Allon Kijl daar over wil zeggen.

‘Ja, tuurlijk weet ik het zeker’

Coldeweijer zei vanmorgen vlak voor de rechtszaak ‘dat ze eerst eigenlijk best wilde meewerken aan een rectificatie’. ,,Want ik heb helemaal geen zin in dit gezeik,” zegt ze, wijzend op de rechtszaal iets verderop. ,,Ik wilde er best met hun over praten, zo belangrijk is het niet. Maar die advocaat dreigde meteen met een rechtszaak. En ik ga ook niet zomaar zeggen dat iets onwaar is als ik het zeker weet. Ja, tuurlijk weet ik het zeker, anders had ik het niet gebracht.”

Wederhoor is geen rectificatie

De advocaat van Coldeweijer laat doorschemeren dat zij niet gaat wegkomen met haar excuus dat ze al twee keer heeft gerectificeerd. Dat ging namelijk twee keer over dezelfde mededeling dat Samantha Steenwijk ‘het ontkent'. ,,Dat is inderdaad geen rectificatie, maar wederhoor”, erkent advocaat Kijl. Maar of dat dan betekent dat zijn pleidooi gaat aantonen dat Coldeweijer het maar haar dieetpillen wel bij het juiste eind had, zegt hij vóór de rechtszaak niet.

Samantha Steenwijks advocaat Stefan Kalff reageert wat smalend op Coldeweijers ‘aankondiging’ dat er ‘juice’ gaat komen tijdens deze rechtszaak. ,,Verbaast u dat? Dat is het niveau waarop zij opereert.” Kalff laat weten dat Samatha Steenwijk serieus last heeft van het dieetpillenverhaal. ,,Ze wordt er op aangesproken. Er zijn gewoon grenzen.”

