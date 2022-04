Yvonne Coldeweijer heeft spijt van delen beelden gijzeling Apple Store

met video Hamer: Echt een gigapro­bleem dat slachtof­fers The Voice het onderzoek niet vertrouwen

Het onderzoek naar misstanden rondom het RTL-programma The Voice of Holland moet zodanig worden ingericht dat slachtoffers eraan willen meedoen. Dat zegt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer, die begin april in die rol aan de slag is gegaan. Ze deed de uitspraken in het tv-programma Op1.

22 april