Yvonne Coldeweijer deelt gesprek met Jaimie Vaes na geweldsincident Lil Kleine: ‘Met hoofd tussen deur’

In de loop van de dag werd ook bekend dat Vaes zelf de beelden aan Yvonne Coldeweijer had gelekt. Daarop was te zien dat zij zich in een benauwde positie bij een autodeur bevond. In eerste instantie werd er vanuit gegaan dat haar hoofd daar tussen zat, maar dat wordt in twijfel getrokken. Coldeweijer besluit daarom het gesprek dat zij had met Vaes toen ze beelden met haar deelde openbaar te maken.



In het gesprek is te horen dat Vaes de roddelkoningin om hulp vraagt. Ze wil de beelden van het incident zo snel mogelijk geplaatst hebben. ,,Ik heb de man zoveel kansen gegeven maar hij wil het maar niet leren. Ik heb gezegd nog één keer aanraken en dan is het klaar. Hij kan overal mee wegkomen, maar het is gewoon klaar.”



Coldeweijer vraagt in het gesprek tot twee keer toe of de realityster het zeker weet. ,,Als ik dit nu niet doe, dan kom ik er echt nooit vanaf. Het ergste is nog het wordt alleen maar erger", reageert Vaes. ,,Hij heeft een heel album gemaakt Ibiza stories, maar alles over mijn rug. Ik ben op, ik ben klaar. Normaal had ik dit nooit gedaan. Hij pakt alles van me af. Ik moet het huis nu uit.”