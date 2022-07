Yvon Jaspers: We moeten anders omgaan met voedselproductie

Dat stelt Boer Zoekt Vrouw-icoon Yvon Jaspers in een reactie op de boerenprotesten van de afgelopen tijd. De KRO-NCRV-presentatrice werd op sociale media veel gesuggereerd als bemiddelaar in het conflict, onder anderen door historicus Nadia Bouras van de Universiteit Leiden.

,,De boerenwereld staat op z’n kop”, meldt Jaspers in een korte verklaring. ,,Aan veel keukentafels worden moeilijke, verdrietige en soms wanhopige gesprekken gevoerd. Dit stikstofprobleem is niet alleen van de boeren. Het is van jou, van mij, van ons allemaal.”

Realistisch perspectief

Jaspers stelt dat iedereen in Nederland anders moet gaan kijken naar de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. ,,Ik hoop van harte dat alle partijen, eventueel met een bemiddelaar, met elkaar in gesprek gaan en een vernieuwend en realistisch toekomstperspectief bieden waar de boeren mee vooruit kunnen.”

Het is niet duidelijk of Jaspers ook in haar programma’s actief aandacht gaat besteden aan de boerenprotesten die Nederland al meer dan een week in de greep houden. De reactie van de NPO-coryfee is opvallend. Tot nu toe zweeg zij altijd over de boerenprotesten, ook bij eerdere blokkades en acties door boze agrariërs.

ForFarmers

Jaspers lag de afgelopen jaren een aantal keer onder vuur vanwege haar banden met de agrarische sector. Zij was een aantal jaar actief bij ForFarmers, het grootste veevoerbedrijf van Europa. Het Commissariaat voor de Media stelde een onderzoek in, maar oordeelde uiteindelijk dat er geen sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

Ook dienden dierenorganisaties in 2019 een klacht in tegen Onze Boerderij, een ander programma van Jaspers over boeren, omdat zij vonden dat de presentatrice nepnieuws had verspreid over kippenboeren. KRO-NCRV achtte het toen niet nodig om deze uitzending te rectificeren.