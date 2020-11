Yvon Jaspers kijkt terug in Boer zoekt Vrouw Kerstspecial

In de Boer zoekt Vrouw Kerstspecial komen boer Bastiaan en Milou samen hun verhaal vertellen. De Zeeuw zag een lange-afstand-relatie aanvankelijk helemaal niet zitten, maar gezien hun social media-pagina’s lijken de twee nog altijd verliefd. Yvon Jaspers is zelf langs gegaan bij boer Jan op de zorgboerderij. Jan leek gelukkig met Nienke, maar afgelopen zomer ging het koppel uit elkaar. Ook komen we meer te weten over de vijf boeren die online zijn gevolgd, zoals Willem, John, Johan, Frans en Ronald die in Eveline de liefde vond. ,,Wat zouden we allemaal graag deze kerst dichter bij elkaar zijn”, zegt Yvon Jaspers.

,,Zorgeloos en vrij samen genieten bij een vuurtje of aan een lange tafel. Het enige dat we kunnen doen is ons richten op wat er nu wél kan. Voor Boer zoekt Vrouw betekent dat dat we kunnen terugkijken op een bewogen jaar. We duiken weer even de logeerweken in toen van corona nog geen sprake was en kijken, weliswaar op afstand, samen onder de boom naar hoe het nu met onze boeren gaat.”