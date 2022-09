YouTubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven op 1 in boekenlijst

INTERVIEW Thomas Berge en vriendin Elianne leven op een roze wolk: ‘Heel erg aan het genieten van zwanger­schap’

Het had niet veel gescheeld of ze hadden elkaar nooit ontmoet. Thomas Berge en Elianne Zweipfenning liepen elkaar tegen het lijf tijdens opnames voor een clip van de zanger. Nu is Elianne in verwachting van hun eerste kindje.

