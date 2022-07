YouTuber OnneDi maakt zichzelf op terwijl ze over moord praat: ‘Voelt bijna alsof je met vriendin kletst’

Kensington sluit tijdperk van zanger Eloi Youssef af met greatest hits-al­bum

De band Kensington brengt zijn laatste album uit in de huidige formatie. Dat heeft de groep vanochtend bekendgemaakt via Twitter. ‘Terugkijken is niet echt ons ding, maar nu we dit tijdperk afsluiten, vinden we dat dit het perfecte moment is om een greatest hits-album uit te brengen’, schrijft de band.

29 juli