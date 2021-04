Youtuber Jeffree Star in ziekenhuis na auto-ongeluk: ‘Engste moment van mijn leven’

‘Een paar uur geleden hebben Jeffree en Daniel een ernstig auto-ongeluk gehad. De auto raakte ijs op de weg en is toen drie keer gekanteld. We laten het jullie weten als de dokter ons meer info geeft. We zijn zo dankbaar dat ze allebei in leven zijn’, luidt het bericht.

‘Het was een van de engste momenten van ons leven’, twitterde Jeffree zelf later. ‘Ik ben zo dankbaar dat ik er nog ben. Ik heb vreselijke pijn, want een deel van mijn rug is gebroken en ik heb breuken in mijn ruggenwervels. Volgens mijn dokter zal het een paar maanden duren, maar kom ik er helemaal bovenop.’ De vriend, die eerder drie keer darmkanker overleefde, heeft inwendige verwondingen en complicaties met zijn organen. Hij wordt 24 uur per dag in de gaten gehouden.