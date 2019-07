YouTube-ster Jessie Maya wil geen knuffels meer geven: Te intiem

Met bijna 300.000 abonnees op YouTube en 218.000 volgers op Instagram is Jessie populair. Haar vlogs over beauty, make-up en haar transgenderproces worden elke maand miljoenen keren bekeken. Daarmee verdient ze genoeg geld om er haar werk van te maken. Die bekendheid brengt ook minder fijne aspecten met zich mee. Bijvoorbeeld het feit dat mensen je óveral herkennen, voorbijgangers die met je op de foto willen en/of mensen die een knuffel van je vragen.



Lange tijd gaf Jessie Maya toe aan die omhelzingen. Vandaag hakt ze de knoop door: ze voelt zich er niet fijn bij en wil dan ook geen knuffels meer uitdelen aan haar fans. ,,Ik ben er een beetje onzeker over, omdat ik bang ben om reacties te krijgen, omdat het iets is dat niet vaak besproken wordt", begint ze in het filmpje. ,,Als ik jullie ontmoet, vragen heel van jullie om een knuffel of geven een knuffel. En... ik zeg altijd ja, omdat ik het anders lullig vind. Maar alles, op zo'n moment, in mij, voelt ongemakkelijk, voelt onprettig en voelt gewoon naar.”



De vlogster vindt de uitspraken die ze doet heel naar klinken, maar zo bedoelt ze het absoluut niet. ,,Ik vind het oncomfortabel en ongemakkelijk. Ik wil het gewoon niet.", aldus Jessie Maya, die door haar bezoekje aan pretpark Walibi - waar ze constant werd aangesproken door fans - beseft dat ze er klaar mee is. ,,Dus eigenlijk is het een soort van een mededeling.”