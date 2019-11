Youp van 't Hek onwel tijdens show in Rotterdam

Muziekwe­reld in rep en roer: Rage Against The Machine na 9 jaar weer bij elkaar

17:53 Sensatie in de metalscene: Rage Against The Machine is na een pauze van negen jaar weer bij elkaar. Dat heeft de eigenzinnige metalband uit Los Angeles vandaag op Instagram bekendgemaakt. In 2020 geeft de groep in ieder geval vijf shows in Amerika, zo is aangekondigd op sociale media. Of er ook nieuwe muziek komt, is niet duidelijk.