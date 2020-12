Youp: De conference gaat door en op oudejaarsavond zien jullie hoe

video Tom Egbers over hartin­farct: ‘Mijn vrouw redde mijn leven’

18 december Studio Sport-presentator Tom Egbers is aankomende zaterdag in Sterren op het Doek behoorlijk openhartig over het hartinfarct dat hem trof in de zomer van 2019. De Almelose sportpresentator praat liever niet over die gebeurtenis, maar voor Özcan Akyol maakt hij een uitzondering. Hij vertelt hoe het goede ingrijpen van zijn echtgenote zijn leven redde.