Yolanthe trekt topje over haar gezicht en Loek heeft nog steeds nachtmerries van De verraders

Docuserie prins Harry en Oprah verschijnt deze maand

9:21 De documentaireserie over mentale gezondheid van prins Harry en presentatrice Oprah Winfrey is later deze maand te zien op streamingsdienst Apple TV+. Dat vertelde Winfrey in de talkshow van actrice Drew Barrymore. De precieze uitzenddatum onthulde Oprah niet.