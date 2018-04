Yolanthe Sneijder en Kaj Gorgels presenteren nieuwe Temptation Island

Tom Egbers verklapte afloop titelrace bewust: 'Juist omdat we de kijker serieus nemen'

18:10 Commotie bij een deel van de kijkers van Studio Sport zondagavond: bij aanvang van het programma om zeven uur verklapte Tom Egbers dat ‘het kampioenschap was beslist’. ,,Probeer je de hele dag nieuwsbronnen te vermijden om de samenvatting te kijken, krijg je dit...”, was een van de verontwaardigde reacties op social media. Een dag later toont de presentator zich begripvol.