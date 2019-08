Yolanthe over breuk met Wesley: ‘Het is nog steeds turbulent’

Voor het eerst sinds de berichten over een breuk tussen Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder naar buiten kwamen, schoof de brunette aan in een televisie-uitzending. De 34-jarige actrice kwam bij Jinek langs om te praten over haar nieuwe serie DNA , die vanaf donderdag is te zien op SBS 6. Ze maakte een opvallend opgewekte indruk en maakte zelfs grapjes. Zo zei ze over de handboeien die ze moest gebruiken voor de serie: ,,Ik had nog nooit iemand in de boeien geslagen, althans niet buiten de slaapkamer.’’ Peter R. de Vries, die ook aan tafel zat en zijn mening gaf over hoe realistisch de serie was, kon ook rekenen op een kwinkslag van Yolanthe. Hij vertelde het te kunnen zien of iemand het gewend was om met een wapen rond te lopen. ,,Dat deed ik goed, hè’’, reageerde ze gevat.

Dromen

Dat Yolanthe weer aan het acteren is geslagen, heeft alles te maken met haar veranderende privésituatie. ,,Ik ben natuurlijk heel veel jaren in het buitenland geweest. Gekozen om er voor mijn familie en gezin er te zijn. Ik heb nu weer meer ruimte om mijn dromen na te jagen. Dit is er een van.’’



Jinek besloot Yolanthe ook te vragen naar de breuk tussen haar en Wesley. Die gaf daarop aan het best spannend te hebben gevonden om aan te schuiven in de talkshow. ,,Het is voor het eerst weer voor de camera’s. Er is veel gebeurd en het is nog steeds best wel turbulent. Ik wil er eigenlijk ook niet te veel over zeggen.’’ Op de vraag of ze gelukkig was, durfde Yolanthe vervolgens volmondig ‘ja’ te antwoorden.