Yolanthe moest wennen aan het leven in Qatar

,,Het is natuurlijk ook bizar, ineens woon je in Qatar. Ik had net een maand geleden m'n laatste doos uitgepakt en nu was het hup alles weer inpakken en weer door", vertelde Yolanthe over de overstap van haar man Wesley Sneijder van OGC Nice naar Al-Gharaffa. ,,Ik moet alles weer opnieuw regelen, het is natuurlijk wel een heel ding. Je weet nooit waar je terechtkomt maar de mensen zijn allemaal heel erg lief tegen ons en vinden het leuk dat we er zijn, dat is wel fijn."



Volgens Yolanthe is Wesley blij met zijn nieuwe thuis en heeft ook zoontje Xess Xava het prima naar zijn zin. ,,Die vindt het heerlijk. Hij kan de hele dag buiten rennen in het zonnetje", aldus de presentatrice.



Zelf ziet Yolanthe de overstap naar Doha als een avontuur. ,,Ik wist niet zo goed wat ik er van moest verwachten, maar ik vind het eigenlijk stiekem wel heel erg leuk", verklaarde ze. ,,Ik zie het gewoon als avontuur. Het is ook wel weer erg mooi dat ik dit mag meemaken met m'n man, met m'n kind, met ons gezin. Als we straks tachtig zijn en terugkijken, dan heb je toch wel een heel avontuurlijk leven gehad. Dus ik koester elk moment."